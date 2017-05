FMW-Redaktion

Versetzt man sich in die Lage eines Fondsmanagers, scheint die Sache ziemlich zwingend zu sein: in den USA ein irrlichtender Präsident, zuletzt eher enttäuschende Wirtschaftsdaten und eine nicht gerade geringe Bewertung an den Märkten - das erklärt, warum zuletzt Gelder aus ETFs, die den amerikanischen Markt abbilden, abgezogen worden sind.

Dagegen Europa nach den Wahlen und den sich nicht bestätigten Sorgen um den Sieg rechtspopulistischer Bewegungen, dazu immer besser zu werden scheinende Konjunkurdaten und noch Bewertungen, die deutlich günstiger sind als in den USA. Dazu kommt noch eine Berichtssaison in Europa, die besser war als in den USA - spricht nur fast niemand darüber..

All das spricht für den Dax, keine Frage. Auch die derzeit negative Stimmung der Profis (Umfrage der Deutschen Börse) macht noch einmal einen Short-Squeeze nicht gerade ...

