Von Alexandra Wexler

JOHANNESBURG (Dow Jones)--Der Mobilfunkkonzern Vodafone ordnet seine Geschäfte in Süd- und Ostafrika neu. Die Südafrika-Tochter Vodacom, Afrikas größter Mobilfunkbetreiber, übernimmt 35 Prozent an Kenias Mobilfunk-Marktführer Safaricom für umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro von der Vodafone International Holdings BV durch die Ausgabe neuer Aktien.

Vodacom gibt für die Übernahme 226,8 Millionen neue Stammaktien aus, die die Vodafone Group zeichnen wird. Basierend auf dem Schlusskurs der Vodacom-Aktie vom Freitag bei 152,49 südafrikanischen Rand an der Börse Johannesburg ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund 34,6 Milliarden Rand. Das wäre ein Abschlag von 5,9 Prozent auf den jüngsten Safaricom-Schlusskurs an der Nairobi Securities Exchange vor Bekanntgabe des Deals.

Vodacom wird 87,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Vodafone Kenya übernehmen, die wiederum 40 Prozent an Safaricom hält und komplett im Besitz des Vodafone-Konzerns ist. Vodafone wird nach der Transaktion 12,5 Prozent an Vodafone Kenya und 5 Prozent an Safaricom halten.

Vodacom hofft durch den Deal auf eine engere Zusammenarbeit beider Unternehmen. Unter anderem will das Unternehmen in Ostafrika stärker angreifen.

Die Safaricom-Beiteiligung soll rund 15 Prozent zum Vodacom-Gewinn beitragen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende März 2017 steigerte Vodacom seinen Gewinn um 4 Prozent auf 13,4 Milliarden Rand. Der Umsatz kletterte um 1,5 Prozent auf 81,3 Milliarden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 03:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.