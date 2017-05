Bonn - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gab am Freitag infolge durchwachsener US-Konjunkturdaten deutlich um 7 Basispunkte auf 2,33% nach, so die Analysten von Postbank Research.Am deutschen Kapitalmarkt seien die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen im Tagesverlauf zunächst nur moderat zurückgegangen. Am Nachmittag seien sie aber ihren US-Pendants gefolgt und hätten schlussendlich mit 0,39% beziehungsweise -0,33% um jeweils 3 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Vortag gelegen. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen sei um einen Basispunkt auf -0,67% gesunken. (15.05.2017/alc/a/a)

