FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine weiterhin positive Branchenstimmung hat den Aktien der Deutschen Telekom am Montag den höchsten Stand seit dem Jahr 2002 beschert. Die Papiere stiegen in der Spitze bis auf 17,66 Euro. Zuletzt notierten sie noch 0,03 Prozent im Plus bei 17,535 Euro.

In der vergangenen Woche hatte Übernahmefantasie in der Branche die Papiere angetrieben. So führte der viertgrößte US-Mobilfunker Sprint erste Gespräche mit der Telekom-Tochter T-Mobile US über eine Fusion, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete hatte.

Zudem lieferte die geplante Übernahme von Drillisch durch United Internet Rückenwind. Laut Händlern weckt die Branchenkonsolidierung hierzulande Hoffnung auf einen weniger harten Wettbewerb vor allem im unteren Mobilfunk-Preissegment./mis/fbr

