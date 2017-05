Der börsennotierte Baukonzern Porr will die Salzburger Hinteregger-Gruppe vollständig übernehmen. Darüber habe man sich mit den Eigentümern der Hinteregger-Holding grundsätzlich geeinigt, teilte Porr heute (Montag) mit. Die Hinteregger-Anteile an der DYWIDAG-Gruppe sollen zu 100 Prozent in das Eigentum der Familie G. Klaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...