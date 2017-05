Zürich - Die Börsen in Europa hatten die erwartete Wahl Macrons zum französischen Präsidenten eingepreist und legten eine Verschnaufpause ein. Diese ist in den USA schon seit anfangs März zu beobachten. Der S&P 500 gab über die Woche 0.4% nach, der DAX kletterte 0.4% und der SMI gar 1.2%. Hier gab es am Freitag Gerüchte über eine Fusion von Novartis und Roche. Mit starken Pharmawerten (AstraZeneca +12%, Novartis +5%) konnte der Stoxx50 Europe 0.8% zulegen, wogegen der Euro Stoxx 50 (ohne UK und CH) 0.6% verlor.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen kletterten in den USA zuerst noch, gaben aber am Freitag wieder nach und schlossen bei 2.34% über die Woche wenig verändert. Ein politisch stabiles Europa macht die Anleger etwas risikofreudiger. In Deutschland kam der Zinsanstieg bei 0.40% vorerst zum Erliegen. Dito in der Schweiz, wo der sich der Zins vor der Null-Linie bei -0.06% einpendelte.

Verschnaufpause auch für SNB

Die Euro-Stärke zum USD hatte am Montag Morgen nach Bekanntgabe des Wahlresultates seinen Höhepunkt knapp über 1.10 und glitt dann im Laufe der Woche auf 1.09 zurück. Der USD/CHF klettere bis ...

