Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.103,75 Punkten nach 3.082,11 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 21,64 Punkten bzw. 0,70 Prozent.Auch das europäische Umfeld startete überwiegend mit Zugewinnen in die neue Handelswoche. ...

