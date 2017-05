In den letzten Jahren gab es für die Investoren jede Menge unerwartete Ereignisse. In der Politik wären der Brexit und der Wahlsieg von Donald Trump als zwei offensichtliche Beispiele zu nennen. In der Weltwirtschaft hat sich das Wachstum in China mehr verlangsamt, als der Markt erwartet hatte. Die Aktienkurse stiegen 2017 nach dem Wahlsieg von Donald Trump höher als erwartet.

Schwierigkeiten

Diese Beispiele zeigen, wie schwierig es sein kann, die Zukunft vorherzusagen. Das trifft aber nicht nur auf kurzfristige Ereignisse wie Wahlen und BIP-Wachstumsraten zu, das trifft auch auf die Performance eines Unternehmens zu.



Obwohl die Analysten ihre Prognosen veröffentlichen, werden diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...