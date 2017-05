Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit wenig veränderten Kursen in die neue Woche gestartet und bleibt damit im Bereich des Jahreshöchststandes. Für etwas Rückenwind sorgt laut Händlern eine Erholung der Ölpreise, die von der Aussicht auf längere Förderkürzungen durch die OPEC-Staaten profitierten. Eher positiv gesehen werden auch die Wahlen im bundesdeutschen Land Nordrhein-Westfalen, wo die CDU von Angela Merkel einen klaren Wahlsieg gegen die SPD eingefahren hat.

Etwas auf die Stimmung schlägt derweil, dass in China die Industrieproduktion im April deutlich langsamer stieg als noch im März. Grundsätzlich sprechen Börsianer aber von einer weiterhin guten Stimmung am Aktienmarkt, wenngleich das Risiko für einen Rückschlag nach dem jüngsten Anstieg natürlich steige. Hierzulande bleiben Novartis nach dem starken Anstieg am Freitag im Fokus. In der britischen Presse war am Sonntag von einer grösseren Transaktion mit GSK die Rede.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,03% höher bei 9'125,81 Punkten. Das neue Jahreshoch steht aktuell bei 9134,35 Punkten, so dass zum Allzeithoch bei knapp 9'550 Punkten keine 5% mehr fehlen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt ebenfalls 0,03% auf 1'442,52 Zähler zu, während er breite Swiss Performance Index (SPI) unverändert bei 10'359,33 Punkten steht. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zur Berichtszeit 17 im Plus und 13 im Minus.

Bezüglich Unternehmensnews ...

Den vollständigen Artikel lesen ...