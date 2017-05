Michael Koch: Die SDU eignet sich zur direkten Integration in den Verbund von Kapazitäten, etwa in große Gleichstromzwischenkreise. Per mitgeliefertem Gleichstrom-Schalter können Anwender eine zweite SDU anschließen, falls mehr Leistung und somit mehr Energieaufnahme oder kürzere Entladezeiten gefordert sind. Dieser Schalter ist mit einem Kontakt versehen, der meldet, ob die Einheit zugeschaltet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...