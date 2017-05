Grünwald - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) hat den Einzug von 419.335 eigenen Aktien, die im Rahmen des Rückkaufprogramms 2017 I erworben wurden, beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

