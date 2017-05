Erst schwächere Quartalszahlen, dann der kippende Goldpreis - man hat das Gefühl, irgendetwas ist immer, das verhindert, dass die Aktie des kanadischen Goldminenriesen Barrick Gold (ISIN CA0679011084) endlich auf Touren kommt und wieder in die Regionen vorstößt, die die Aktie noch 2011 gesehen hatte, als der Kurs zwischen 45 und 55 US-Dollar pendelte.

So aber ist es noch ein harter Weg zurück in den "grünen Bereich". Sicher, momentan sieht es wieder nach Bodenbildung aus, nachdem es letzte Woche gelungen war, die wichtige Unterstützungslinie bei 16 US-Dollar zu verteidigen, so dass man als bearish ausgerichteter Trader nicht zu selbstsicher agieren sollte. Aber das alleine ist nur eine Chance. Vor einem bullishen Signal stehen noch einige ...

