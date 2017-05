LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekomkonzern Vodafone ordnet nach Indien nun auch sein Afrika-Geschäft neu. Um die regionale Managementstruktur zu vereinfachen, transferiere Vodafone einen 35-Prozent-Anteil an der kenianischen Mobilfunkfirma Safaricom für 34,6 Milliarden Rand (2,36 Milliarden Euro) an seine südafrikanische Tochter Vodacom, wie diese am Montag in Johannesburg mitteilte.

Damit reduziert Vodafone seinen Anteil an Safaricom auf 5 Prozent, 35 Prozent an dem Unternehmen gehören dem kenianischen Staat. Vodafone wiederum erhöht mit der Transaktion seinen Anteil an Vodacom um fünf Prozentpunkte auf 70 Prozent, zweitgrößter Aktionär der Tochter ist ein staatlicher Pensionsfonds. Der Schritt soll die Zusammenarbeit der miteinander verbandelten Unternehmen erleichtern.

Erst im März hatte Vodafone mitgeteilt, seine indische Tochter mit dem Mobilfunkrivalen Idea Cellular zusammenzuschließen. Zusammen ziehen die beiden Unternehmen mit fast 400 Millionen Kunden am Marktführer Bharti Airtel vorbei./mne/stb/fbr

