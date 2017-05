DAX - Bullische Eröffnung wird zum Ausstieg genutzt

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® kletterte nach einem erneut lethargischen Handelsverlauf am späten Nachmittag dann doch noch über die wichtige Hürde im bereich 12,760 Punkte und schloss an den Tageshochs. Zum Wochenstart setzt sich diese Positivtendenz zunächst weiter fort und der Index klettert über 12.800 Punkte.



Die erste Handelsstunde am Montag wurde zu Gewinnmitnahmen genutzt. Kurzfristig dürfte hier nun erst einmal der Deckel drauf sein und eine Korrektur in den Bereich um 12.750/60 Punkte anstehen. In dem Bereich müssten die Bullen dann bereits schon wieder Farbe bekennen, ansonsten droht eine größere Abwärtskorrektur. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 12.660 Punkte wäre ein prozyklisch bärisches Signal. Oberhalb dieser Marke bleiben vorerst tendenziell die Bullen weiter im Vorteil.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.04.2017 - 15.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU72P0 19,66 10.850 6,43 30.06.2017 DAX® Index HU75AS 15,77 11.240 8,02 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.05.2017; 09:58 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU719F 1,19 12.900 134,77 30.06.2017 DAX® Index HU707B 11,65 13.950 11,28 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.05.2017; 09:58 Uhr

