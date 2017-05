Nachdem die Aktie von ProSiebenSat.1 bereits in der vergangenen Woche deutlich an Wert verlor (-3,74%), geht es zum Wochenauftakt erneut in den Keller. Zwar kann der Konzern das eher schleppend laufende TV-Geschäft mit diversen Internetangeboten ausgleichen, Sorgen bereitet dagegen der TV-Werbeumsatz. Hier ist ProSiebenSat.1 etwas pessimistischer als zuletzt. Sorgen, über...

