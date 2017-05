EANS-News: Rosenbauer International AG / Aufsichtsrat und Vorstand danken Gottfried Brunbauer für die erfolgreiche Vorstandstätigkeit (mit Bild)

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Vorstand/Personalie

Anlässlich der Neuausrichtung des Unternehmens haben der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG und Technikvorstand Gottfried Brunbauer einvernehmlich die Beendigung seiner Vorstandstätigkeit mit 14. Mai 2017 vereinbart. Ergänzend zur Pressemitteilung vom 3. Mai 2017 danken der Aufsichtsrat und der Vorstand der Rosenbauer International AG Gottfried Brunbauer für seine außerordentliche unternehmerische Leistung und erfolgreiche Vorstandstätigkeit.

Gottfried Brunbauer hat die Entwicklung des Rosenbauer Konzerns zum weltweit führenden Hersteller von Feuerwehrtechnik entscheidend geprägt. Unter seiner technischen Leitung stieg das Unternehmen in den letzten 17 Jahren zum Technologie- und Innovationsführer sowie zum Trendsetter der Feuerwehrbranche auf. Geschätzt von allen, die mit ihm zusammenarbeiten durften, beendet Gottfried Brunbauer nach 22 Jahren seine Laufbahn bei Rosenbauer.

Gottfried Brunbauer kam 1995 als Betriebsleiter und war zuständig für die ISO 14001-Zertifizierung von Rosenbauer, 1997 wurde er technischer Geschäftsbereichsleiter Löschsysteme, 1998 übernahm er die technische Geschäftsführung bei Metz Aerials. Im Jahr 2000 wurde Gottfried Brunbauer in den Vorstand der Rosenbauer International AG berufen und übernahm die Funktion des Technikvorstandes.

Der Rosenbauer Konzern hat unter Vorstand Gottfried Brunbauer eine hervorragende Entwicklung genommen. Das Unternehmen wuchs auf die doppelte Größe, die Produktionsstätten sind heute die modernsten in der Feuerwehrbranche, die Fertigungsverfahren führend in der ganzen Industrie. Unter Gottfried Brunbauer wurden sämtliche Werke ausgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Mit Werk II Leonding und den getakteten Fahrzeuglinien AT und PANTHER verfügt das Unternehmen heute bereits über eine Fabrik auf Industrie-4.0-Niveau. Zudem hat Gottfried Brunbauer die Produktentwicklung im Bereich Löschsysteme und Fahrzeuge maßgeblich verantwortet. Rosenbauer überzeugt hier seit Jahren mit technisch ausgereiften Neuheiten in richtungsweisendem Design, von der Tragkraftspritze bis zum Flughafenlöschfahrzeug. Ein besonderes Anliegen war Gottfried Brunbauer die Einführung und Förderung eines systematischen Innovationsmanagements, das mit dem Concept Fire Truck (CFT) bereits einen starken Impuls in Richtung Feuerwehrfahrzeug der Zukunft setzt.

Gottfried Brunbauer hat die Entwicklung des Unternehmens mit seiner herausragenden Persönlichkeit und seinem großen unternehmerischen Erfahrungsschatz aktiv gestaltet und geprägt. Der Aufsichtsrat und Vorstand wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Rückfragehinweis: Rosenbauer International AG Mag. Gerda Königstorfer Tel.: 0732/6794-568 gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com

Bilder zur Meldung:

http://resources.euroadhoc.com/us/ja00WU7t

Unternehmen: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir@rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

ISIN AT0000922554

AXC0119 2017-05-15/11:04