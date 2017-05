Die Aktien des Chipkonzerns Infineon haben sich am Montag nach einer Kaufempfehlung der US-Investmentbank Goldman Sachs weiter der Marke von 20 Euro genähert. Mehr hatten die Papiere zuletzt im Jahr 2002 gekostet. Am Montagvormittag zählten sie mit einem Plus von 2,21 Prozent auf 19,46 Euro zu den gefragtesten Werten im deutschen Leitindex Dax.

