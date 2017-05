-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/AfbLP --------------------------------------------------------------



Warme Temperaturen, Sandstrände, Urlaubsstimmung - der Sommer passt als Jahreszeit wohl am besten zum sonnengelben Auftritt von Vergölst. Dieses Jahr schickt der Profi für Reifen und Autoservice die Fahrzeuge der Kunden daher in den Service-Sommer. Begleitet wird die Einladung zum kostenlosen Urlaubs-Check von eindrucksstarken und gleichzeitig kurzweiligen Motiven von Autos in verschiedenen Urlaubszenarien.



"Die schönste Zeit des Jahres kann auch für das Auto ganz schön anstrengend werden. Man denke nur an die Hitze, Staus und Marathon-Strecken", erklärt Gabriele Paschek, Leiterin Marketing und Kommunikation. "Unseren Kunden bieten wir mit der Aktion die Möglichkeit, ihrem Auto eine Auszeit zu gönnen, damit der Urlaub auf vier Rädern nicht zur Panne wird. Vom 5. bis zum 17. Juni führen wir an den Fahrzeugen einen kostenlosen Urlaubs-Check inklusive Achs- und Spurvermessung ohne Einstellung durch. Darüber hinaus haben wir einige tolle Angebote mit im Gepäck." Termine können ab sofort in teilnehmenden Betrieben und online unter www.vergoelst.de/service-sommer gemacht werden.



Begleitet wird die Sommer-Kampagne von eindrucksstarken Motiven. "Unser Ziel war es, den Urlaub für das Auto zu visualisieren. Daher schicken wir unser gelbes Auto an traumhafte Orte: an eine idyllische Bucht, an einen Pool oder zum Paragliden sowie zum Lagerfeuer am Strand mit romantischer Bootsfahrt", berichtet Paschek. Die Bildmotive werden vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook unter www.facebook.com/vergoelst und YouTube unter www.youtube.com/user/VergoelstReifen zum Leben erweckt.



Und damit nicht genug: Neben dem kostenlosen Urlaubs-Check und den Angeboten lädt Vergölst auch zum Sommer-Gewinnspiel ein. Unter www.vergoelst.de/sommerpakete verlost der Autoserviceanbieter insgesamt sechs Sommerpakete mit Wasserball, Grill und Grillschürze sowie einem Erlebnisgutschein im Wert von 50 bzw. 250 Euro.



