- 90.000 Fahrzeuge seit 2008 in Deutschland zugelassen - Verkäufe des Nachfolgers gestalten sich ebenfalls positiv - Attraktiver Premium-SUV dominiert sein Segment in Europa



Die Erfolgsgeschichte des Premium-SUV Volvo XC60 setzt sich auch in der zweiten Generation fort, wobei Volvo Car Germany und die deutschen Volvo Händler sich gleichermaßen über eine für die schwedische Marke einzigartige Zahl freuen können, die das gleichnamige Vorgängermodell erzielt hat. Während sich die Verkäufe der neuen Generation des Volvo XC60 bereits vor dem Marktstart Mitte Juli 2017 sehr positiv gestalten und sich das Auftragsbuch kontinuierlich weiter füllt, gibt es jetzt einen ganz besonderen Tag im Leben der ersten Generation zu feiern: Seit Markteinführung im Herbst 2008 wurden vom Volvo XC60 auf dem deutschen Markt 90.000 Fahrzeuge zugelassen. Global ist die Produktion sogar auf dem Weg, bis zum Ende des Lebenszyklus im August die Eine-Million-Grenze zu erreichen. Die große Beliebtheit des Volvo XC60 drückt sich auch in seiner Dominanz des relevanten Premium-Segments der Mittelklasse-SUV in Europa aus, hier war der Volvo XC60 in den vergangenen drei Jahren jeweils die Nummer 1.



"Der Volvo XC60 war und ist unser Bestseller mit entsprechend großer Bedeutung für unser Geschäft. Die stetig größer gewordene Nachfrage der Kunden, in Folge ein Verkaufsrekord nach dem anderen, eine Vielzahl von internationalen Preisen sowie mehrere Auszeichnungen für Sicherheit auf Top-Niveau haben den Weg der ersten Generation des Volvo XC60 begleitet und spiegeln die außergewöhnliche Position dieses Modells wider - es ist ein echter Volvo von bester Qualität", fasst Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Car Germany, zusammen. Und ergänzt mit einem positiven Ausblick: "Wenn die Produktion im Sommer eingestellt wird, geht ein höchst erfolgreiches Kapitel der Volvo Modellgeschichte zu Ende, während gleichzeitig ein neues Kapitel mit der zweiten Generation des Volvo XC60 aufgeschlagen wird. Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr die nahtlos ineinander greifenden Verkäufe des alten und des neuen Modells in Summe mindestens wieder das Niveau des Vorjahres erreichen". Der Volvo XC60 der ersten Generation erzielte im vergangenen Jahr 2016 auf dem deutschen Markt mit 14.525 Zulassungen ein "All-time High" und trug damit hierzulande zu mehr als einem Drittel zu den Gesamtverkäufen der schwedischen Premium-Marke bei.



Der neue Volvo XC60 bringt alle Voraussetzungen mit, die einzigartige Erfolgsgeschichte fortzusetzen: ein eindrucksvolles Design voller Ausstrahlung und Souveränität im Stile der neuen Volvo Modelle, ein stilvolles modernes Interieur, das Form und Funktion auf typisch skandinavische Weise in Einklang bringt, ein revolutionäres Bedienkonzept mit einem Minimum an Schaltern und Knöpfen, hocheffiziente und leistungsstarke Antriebe auf Basis der verbrauchsgünstigen Drive-E Motorenfamilie sowie eine wegweisende Sicherheitsausstattung, die den Fahrer in kritischen Situationen unterstützt und das Unfallrisiko weiter verringert. Der neue Volvo XC60 markiert damit einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung der Volvo Vision 2020: Ab dem Jahr 2020 soll niemand mehr in einem neuen Volvo bei einem Unfall getötet oder schwer verletzt werden. Zur Markteinführung stehen jeweils zwei Diesel- und Benziner-Modelle mit permanentem Allradantrieb und Geartronic Achtgang-Automatikgetriebe zur Verfügung, das Angebot wird nach oben abgerundet vom Top-Modell Volvo XC60 T8 AWD mit Plug-in-Hybrid Antriebstechnik. Die Leistungsspanne reicht von 140 kW (190 PS) beim Volvo XC60 D4 AWD bis 300 kW (407 PS) Systemleistung beim Twin Engine Konzept des Volvo XC60 T8 AWD mit einer Kombination aus Benzinmotor an der Vorder- und Elektromotor an der Hinterachse. Auch dieses Modell ist ab Marktstart verfügbar.



Der Einstieg in die SUV-Baureihe beginnt zum Preis von 48.050 Euro (unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.) für den Volvo XC60 D4 AWD in der Ausstattungslinie Momentum. Gebaut wird das Modell im Volvo Stammwerk Göteborg-Torslanda.



Volvo XC60 (2017) olvo XC60 T5 AWD Automatik 180 kW (245 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,9 (innerorts), 6,1 (außerorts), 7,5 (kombiniert) CO2-Emissionen: 175 g/km CO2-Effizienzklasse: C



Volvo XC60 T6 AWD Automatik 225 kW (306 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,9 (innerorts), 6,4 (außerorts), 7,7 (kombiniert) CO2-Emissionen: 179 g/km CO2-Effizienzklasse: C



Volvo XC60 D3 110 kW (150 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 4,9 (innerorts), 4,2 (außerorts), 4,5 (kombiniert) CO2-Emissionen: 117 g/km CO2-Effizienzklasse: A+



Volvo XC60 D3 Automatik 110 kW (150 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,5 (innerorts), 4,3 (außerorts), 4,7 (kombiniert) CO2-Emissionen: 124 g/km CO2-Effizienzklasse: A+



Volvo XC60 D4 140 kW (190 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 4,9 (innerorts), 4,2 (außerorts), 4,5 (kombiniert) CO2-Emissionen: 117 g/km CO2-Effizienzklasse: A+



Volvo XC60 D4 Automatik 140 kW (190 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,5 (innerorts), 4,3 (außerorts), 4,7 (kombiniert) CO2-Emissionen: 124 g/km CO2-Effizienzklasse: A+



Volvo XC60 D4 AWD 140 kW (190 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,9 (innerorts), 4,8 (außerorts), 5,2 (kombiniert) CO2-Emissionen: 137 g/km CO2-Effizienzklasse: A



Volvo XC60 D4 AWD Automatik 140 kW (190 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,7 (innerorts), 5,1 (außerorts), 5,7 (kombiniert) CO2-Emissionen: 149 g/km CO2-Effizienzklasse: A



Volvo XC60 D5 AWD 162 kW (220 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,9 (innerorts), 4,8 (außerorts), 5,2 (kombiniert) CO2-Emissionen: 137 g/km CO2-Effizienzklasse: A



Volvo XC60 D5 AWD Automatik 162 kW (220 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,7 (innerorts), 5,1 (außerorts), 5,7 (kombiniert) CO2-Emissionen: 149 g/km CO2-Effizienzklasse: A



Volvo XC60 (2018) Volvo XC60 T5 AWD Automatik 187 kW (254 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,2 (innerorts), 6,1 (außerorts), 7,2 (kombiniert) CO2-Emissionen: 164 g/km CO2-Effizienzklasse: B



Volvo XC60 T6 AWD Automatik 235 kW (320 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,7 (innerorts), 6,6 (außerorts), 7,7 (kombiniert) CO2-Emissionen: 176 g/km CO2-Effizienzklasse: B



Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Automatik 65 kW + 235 kW (87 PS + 320 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 2,1 (kombiniert) CO2-Emissionen kombiniert: 49 g/km Stromverbrauch: 17,8 kWh/100 km CO2-Effizienzklasse: A+



Volvo XC60 D4 AWD Automatik 140 kW (190 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,8 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,1 (kombiniert) CO2-Emissionen: 133 g/km CO2-Effizienzklasse: A+



Volvo XC60 D5 AWD Automatik 173 kW (235 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,1 (innerorts), 5,2 (außerorts), 5,5 (kombiniert) CO2-Emissionen: 144 g/km CO2-Effizienzklasse: A+



Alle Angaben gemäß VO/715/2007/EWG.



