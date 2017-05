Obwohl Tesla immer noch nur geringe Stückzahlen fertigt, erzielt der Autobauer heute schon an der Börse einen höheren Unternehmenswert als Ford oder General Motors. Doch es ist noch ein weiter Weg für die Marke.

Erinnern Sie sich an eine Woche, in der überhaupt keine Meldung über den Elektroauto-Hersteller Tesla in den Medien aufgetaucht ist? Zuletzt kursierten die Ankündigung des neuen Model Y oder das Vorhaben, Videos aus Fahrzeugen zu sammeln und auszuwerten. Oder die verblüffende Nachricht, dass der Börsenwert Teslas denjenigen von Ford und sogar General Motors inzwischen übertrifft. Wen nur solche Meldungen erreichen, könnte den Eindruck gewinnen, Teslas "Unternehmens-Akku" sei gerade zu 100 Prozent vollgeladen und warte nur darauf, Strom für volumenseitiges Vollgas zu liefern.

Fakt ist: Tesla verkauft mehr Fahrzeuge und wartet mit immer mehr Reservierungen für sein neues Elektroauto Model 3 auf. Nur heißt das noch lange nicht, dass auch schon die Kaufabsicht bei den Verbrauchern kurz vor Mainstream-Niveau liegt. Hinweise darauf liefert der kontinuierliche YouGov-Markenmonitor BrandIndex. Schauen wir uns die Entwicklung der Konsumenten-Bewertungen zur Marke Tesla ganz genau an, ist die aktuelle hohe Börsenbewertung doch recht überraschend.

Denn: Einerseits haben Verbraucher - was wenig überrascht - einen überwiegend positiven allgemeinen Eindruck von der Marke. Markenkenner in den USA bewerten Tesla zum Beispiel in etwa so gut wie Porsche, Audi oder Cadillac. Und in Deutschland bekommt Tesla einen allgemeinen Eindruck bescheinigt, der mit Porsche und Volvo mithalten kann. In Schweden ist Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...