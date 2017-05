Tui profitiert von der Nachfrage nach Kreuzfahrten. Aber das Unternehmen muss sich auch mit einer Altlast herumschlagen. Vorstandschef Joussen ist derzeit in Shanghai und will bis 2022 eine Million neue Kunden gewinnen.

WirtschaftsWoche: Sie sind für die Reisemesse ITB dieses Jahr zum ersten Mal nach Shanghai gekommen. Geht für TUI nun die Sonne im Osten auf?

Fritz Joussen: Ja, ich denke schon. Wir haben mit unserer Strategie für neue Märkte das Ziel "TUI 2022" abgesteckt. Wir wollen unseren Umsatz auf eine Milliarde Euro steigern und eine Million neue Kunden pro Jahr dazu gewinnen. Schaffen wollen wir das in Märkten, die heute für uns als Reiseanbieter wenn überhaupt nur als Zielland eine Rolle spielen. China steht als größter Reisemarkt der Welt besonders im Fokus.

Chinas Reisebranche wird von Giganten wie ctrip aus Shanghai und Alibabas Fliggy dominiert, die jeweils über 200 Millionen Kunden haben. Kommen Sie mit Ihrer Charmeoffensive nicht Jahre zu spät?

Definitiv nicht. Wir sind seit 25 Jahren in China aktiv. Dabei haben wir bis heute vor allem Kunden nach China gebracht. Der chinesische Tourismusmarkt für Auslandreisen war dagegen für ausländische Unternehmen praktisch verschlossen. Über unser Joint Venture mit der staatlichen CTS, das wir 2003 gegründet haben, sind wir heute zwar eines von nur 3 nicht-chinesischen Unternehmen mit einer erforderlichen Lizenz, wirklich lukrativ war das aber bis jetzt nicht. Das ändert sich gerade. Derzeit sind zum Beispiel Flusskreuzfahrten auf dem Rhein oder der Donau sehr beliebt. Die chinesischen Urlauber sehen jeden Tag eine neue Stadt, reisen aber meist als Gruppe, haben auf dem Schiff ein vertrautes Umfeld. Betreuung und Sprache sind ganz entscheidend, auch das chinesische Essen. Ein Schiff, 190 Gäste, alles auf Chinesisch. Und wir organisieren die Visa, Flüge und die Unterkunft.

Der chinesische Tourismusmarkt ist hart umkämpft. Wie wollen Sie sich gegen die chinesische Konkurrenz durchsetzen?

Wir wollen erfolgreich sein, das geht am besten mit Partnern. Die Konkurrenz in China ist groß, aber der Markt auch. In den kommenden fünf Jahren werden 700 Millionen Chinesen ins Ausland reisen. Unser Vorteil: Wir sind kein reines Vermittlerunternehmen. Wir besitzen das Produkt, haben eigene Hotelgesellschaften und Kreuzfahrtschiffe, die auch für unsere asiatischen Kunden attraktiv sind. Südostasien ...

