Zürich - Die flankierenden Massnahmen (FlaM) wurden 2004 als Begleitmassnahme zur Personenfreizügigkeit eingeführt. Die Angst vor Lohndruck aus dem Ausland hat sich jedoch als weitgehend unbegründet erwiesen. Vielmehr haben die FlaM selbst negative Auswirkungen: Sie erschweren die Integration von Berufs- und Quereinsteigern, Tiefqualifizierten, Älteren und Flüchtlingen. Sie verteuern die Arbeit und leisten so Automatisierung und Auslagerung Vorschub. Und sie zementieren die Hochpreisinsel, weil sie teilweise den Wettbewerb ausschalten. Die FlaM haben damit kontraproduktive Wirkungen zum ursprünglich angedachten Zweck. Ein Rückbau der FlaM liegt im Interesse eines liberalen Arbeitsmarktes und derjenigen, die neu in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen, wie der Think-Tank Avenir Suisse in einer Mitteilung vom Montag festhält.

Die Personenfreizügigkeit hat zur verstärkten Zuwanderung von hochqualifizierten Erwerbspersonen geführt, die auf dem Schweizer Arbeitsmarkt fehlten. Die Ergänzung des einheimischen Arbeitskräftepools war eine entscheidende Grundlage für die Schaffung neuer Stellen auf den unteren und mittleren Qualifikationsstufen. Die Effekte der Zuwanderung auf die Beschäftigungschancen von Inländern sind daher überwiegend positiv, wie zahlreiche Studien unabhängig voneinander belegen. Auch die Lohnentwicklung und die Lohnverteilung wurden durch die Personenfreizügigkeit im Allgemeinen nicht negativ beeinflusst. Profitiert haben also besonders tiefqualifizierte inländische Arbeitnehmer.

Grundlegender Irrtum



