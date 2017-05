FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.05.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 285 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TELIT COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 415 (380) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5700 (5350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 350 (290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 615 (609) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 369 (302) PENCE - 'BUY' - INVESTEC INITIATES FIRESTONE DIAMONDS WITH 'BUY' - TARGET 59 PENCE - INVESTEC RAISES DIGNITY TO 'BUY' ('HOLD') - MACQUARIE CUTS GEMFIELDS RESOURCES PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - MERRILL LYNCH RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' - NUMIS CUTS DIPLOMA PLC TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CAPITAL RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PT TO 390 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RELX TO 'NEUTRAL' ('BUY') - UBS CUTS RELX TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1600 PENCE - UBS INITIATES PAGEGROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 530 PENCE - UBS INITIATES PAGEGROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 530 PENCE - UBS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STHREE PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'BUY'



