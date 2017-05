BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 12-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 12/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3219129.702 213.17328 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 12/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6612643.508 17.54752259 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 12/05/2017 IE00B7SD4R47 53494 EUR 12754883.91 238.4357856 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 12/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6353336.131 7.4078857 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 12/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9593358.204 271.5665007 Daily ETP



Boost ShortDAX 12/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4733012.089 7.0595189 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/05/2017 IE00B7Y34M31 21561 USD 9324032.76 432.448994 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 21033621.3 9.5266273 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/05/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 9893405.014 736.664558 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/05/2017 IE00B8VZVH32 3144767 USD 14916577.4 4.7433013 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/05/2017 IE00B7ZQC614 301679114 USD 206334123.9 0.6839523 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/05/2017 IE00B7SX5Y86 101206 USD 9940834.512 98.2237665 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 12/05/2017 IE00B8HGT870 525348 USD 11259157.52 21.4318081 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 12/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3397374.395 125.6332518 Daily ETP



Boost Copper 3x 12/05/2017 IE00B8JVMZ80 442080 USD 6399223.427 14.4752611 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 12/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2197467.823 115.6744656 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/05/2017 IE00B8VC8061 80215193 USD 54721721.76 0.6821865 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/05/2017 IE00B76BRD76 507882 USD 11168965.16 21.9912601 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 12/05/2017 IE00B7XD2195 4436197 USD 15665379.21 3.5312632 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 12/05/2017 IE00B8JG1787 15215 USD 1793393.208 117.8700761 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2394280.977 42.61803091 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 12/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2022045.746 67.62694804 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 482202.8415 155.6999811 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 12/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12841689.78 55.52394817 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 12/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 663572.2326 208.2775369 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 12/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 290963624.1 5649.77911 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 12/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 135792943.2 15975.64038 Daily ETP



Boost Palladium 12/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 849795.2844 62.5539407 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 12/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 692203.0868 92.6519993 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 464711.3986 91.7857789 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 421914.7749 7.5407906 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 12/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 131208.1231 77.1812489 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 12/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 670724.0252 90.711932 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 12/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 467550.4831 78.4875748 Daily ETP



Boost Silver 2x 12/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 940846.8614 67.3043037 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 12/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 649007.1212 44.3371445 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/05/2017 IE00B873CW36 1813975 EUR 22517582.39 12.4133918 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/05/2017 IE00B8NB3063 496122 EUR 40568595.72 81.7714105 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1435178.952 112.2988225 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKS8QM96 217001 EUR 13101908.09 60.3771784 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 935492.3691 128.1496396 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63039945.69 59.778491 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 118980.6856 144.9216634 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8264773.809 49.8966047 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1863590.584 106.4908905 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11456164.66 79.1992026 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/05/2017 IE00BLS09N40 588155 EUR 24434520.06 41.5443549 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/05/2017 IE00BLS09P63 450308 EUR 8275050.964 18.3764245 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2670249.713 150.1912207 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/05/2017 IE00BLNMQT00 51565 EUR 1650844.178 32.0148197 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 12/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2442582.055 15.4067242 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 12/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 976608.412 110.0155922 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1212251.807 26.1345652 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/05/2017 IE00BVFZGH58 16810 USD 1415423.391 84.2012725 Short Daily ETP



Boost Brent 12/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5757837.409 16.6597825 Oil ETC



Boost Gold 12/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2800558.43 25.2602954 ETC



Boost Natural Gas 12/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1432141.561 28.952039 ETC



Boost BTP 10Y 5x 12/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 4003198.623 60.9778922 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 12/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3237462.637 54.2506642 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 12/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1536650.629 79.8094229 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 151357.0134 98.7325593 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3617671.924 73.1404295 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/05/2017 IE00BYTYHS72 327299 USD 8239120.212 25.1730687 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/05/2017 IE00BYTYHR65 28873 USD 1131640.226 39.1937182 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/05/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1311485.09 174.8646786 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 421670.6538 38.3336958 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 12/05/2017 IE00BYTYHQ58 6358022 USD 5894181.406 0.9270464 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 12/05/2017 IE00BYMB4Q22 128500 EUR 18716851.27 145.6564301 ETP



Source: Boost Issuer PLC



