MONTABAUR (dpa-AFX) - Nach der Drillisch -Übernahme geht der Chef des Montabaurer Telekommunikationskonzerns United Internet , Ralph Dommermuth, nicht von niedrigeren Mobilfunkpreisen aus. "Telekommunikationsinfrastruktur zu bauen und zu erhalten ist teuer. Das muss auch bezahlt werden", sagte er dem "Handelsblatt" (Montag). "Daher glaube ich nicht, dass die Mobilfunkpreise demnächst signifikant sinken werden." Drillisch betonte aber das seiner Meinung nach bessere Preis-Leistungs-Verhältnis: Schließlich bekämen die Kunden immer mehr Leistung wie höhere Bandbreiten und größere Datenvolumen. Das sei auch eine "ständige Preissenkung".

Am Freitag hatte United Internet (1&1, GMX, Web.de) angekündigt, den Rivalen und Mobilfunkanbieter Drillisch (Smartmobil, Yourfone) in einem Milliardendeal übernehmen zu wollen. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will so eine starke vierte Kraft im deutschen Telekommarkt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom , Vodafone und Telefonica Deutschland etablieren.

"Beide Unternehmen wachsen gut - und das soll auch so bleiben", sagte Dommermuth dem "Handelsblatt". "Daher sind wir weiter Angreifer. Wir wollen keine Marktanteile verteidigen, sondern Marktanteile gewinnen."

Nachdem die Übernahme des Konkurrenten Drillisch an der Börse gefeiert wurde, hatten die nachgeschobenen Quartalszahlen von United Internet am Freitagabend jedoch etwas Ernüchterung gebracht. Denn der Konzern war unerwartet schwach ins Jahr gestartet. Der Umsatz legte nur leicht zu, und auch beim operativen Ergebnis schnitt United Internet nicht so gut ab wie gedacht./jto/DP/tos

ISIN DE0005545503 DE0005557508 GB00BH4HKS39 DE0005089031

AXC0127 2017-05-15/11:29