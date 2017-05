BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schließt die Beteiligung seiner Partei an einer CDU-geführten Regierung in Nordrhein-Westfalen nicht aus. "Selbstverständlich" seien die Liberalen bereit, im Düsseldorfer Landtag in die Verantwortung zu gehen, sagte Lindner am Montag in Berlin. Für die Bundespolitik gäbe es "keinen besseren Rückenwind" als solch eine Richtungsänderung, sagte Lindner, der auch Vorsitzender der FDP in Nordrhein-Westfalen ist.

Lindner hatte bereits vor der Wahl in NRW angekündigt, für die FDP in den Bundestag zu ziehen, falls die Liberalen am 24. September über die Fünf-Prozent-Hürde kommen. Er werde gleichwohl die Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf leiten, sagte Lindner, betonte gleichzeitig aber auch, dass ihn noch kein entsprechender Anruf der CDU erreicht habe.

Lindner schloss jedoch nicht aus, dass die FDP in Düsseldorf die Oppositionsbank drückt. Dies wäre dann der Fall, wenn es nicht möglich sei, einen echten politischen Richtungswechsel zu erreichen, sagte er.

Das schlechte Abschneiden der SPD in Nordrhein-Westfalen sah Lindner mit Besorgnis. "Woher soll die Sozialdemokratie jetzt noch zusätzliche Motivation gewinnen?", fragte Lindner mit Blick auf die Bundestagswahl. Seine Erwartung sei, "dass die CDU jetzt jeden Ehrgeiz und jede Motivation für die nächste Legislaturperiode fahren lässt", weil sie von der SPD nichts befürchten müsse. Dies wiederum sei aber für die FDP Gelegenheit, die Rolle des "Tempomachers", die sie im NRW-Wahlkampf gespielt habe, auch im Bund auszufüllen.

