Stress, Überstunden, schlechte Stimmung: Nur jeder Dritte würde seinen Arbeitgeber Freunden empfehlen. Um das zu ändern, müssten Unternehmen bloß öfter nachfragen, was ihre Leute wollen. Und die Antwort ernst nehmen.

Active Sourcing, Headhunter, Speed-Datings für Bewerber: Viele Unternehmen überschlagen sich mit Programmen und Konzepten zur Mitarbeitergewinnung. Schließlich herrscht Fachkräftemangel. "Wir sprechen hier von einem Recruiting-Dilemma: Oft wird viel Geld ausgegeben und mit großen Budgets alles daran gesetzt, die richtigen Fachkräfte zu finden. Ob die sich dann aber im Unternehmen auch wohl fühlen und bleiben, ist egal", sagt Frank Rechsteiner. Er ist Inhaber der HYPE Group, einer Personalberatung, die sich auf Recruiting und HR-Strategien für IT-Unternehmen spezialisiert hat.Tatsächlich fühlen sich viele Deutschen bei ihrem Arbeitgeber nicht besonders gut aufgehoben, wie die Studie "Mitarbeiterzufriedenheit in Deutschland" von Netigate zeigt. Das Unternehmen bietet Tools für Online-Umfragen in den Bereichen Kundenbefragungen, Mitarbeiterfeedback und Market Research an. Von den mehr als tausend Befragten Arbeitnehmern würde nur jeder Dritte seinen Arbeitgeber Freunden oder Verwandten empfehlen.

Gründe für diese geringe Empfehlungsquote sind unter anderem die mangelhafte interne Kommunikation und eine schlechte Arbeitsatmosphäre. Außerdem klagen die Teilnehmer der Umfrage über zu viel Stress, zu viele Überstunden und zu wenig Geld. "Nicht alle Arbeitnehmer wollen sich mit dieser Situation abfinden. Jeder ...

