Paris - Die europäischen Börsen sind im frühen Montagshandel leicht ins Minus gerutscht. Mangels richtungsweisender Vorgaben aus Übersee ging es zu Beginn der neuen Handelswoche auch hierzulande zögerlich zu. Börsianer verwiesen auf eine eher negative Tendenz an den US-Börsen und eine insgesamt gemischte Entwicklung in Asien. Neue Impulse könnten am Nachmittag kommen, wenn in den USA frische Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden.

Nach zunächst leicht freundlichem Start gab der EuroStoxx 50 bis zum Vormittag um 0,15 Prozent auf 3631,89 Punkte nach. Die wichtigsten Länderbörsen fanden derweil keine gemeinsame Richtung: Während der CAC-40-Index in Paris um 0,14 Prozent auf 5397,78 Punkte fiel, ging es für den Londoner FTSE 100 knapp um 0,13 Prozent auf 7445,44 Punkte nach oben.

Stützend wirkten sich in London die dort stark vertretenen Minenwerte aus. Antofagasta etwa rückten an der Spitze des "Footsie" um 2 Prozent vor und profitierten so von anziehenden Rohstoffpreisen. Der Teilindex ...

