In Zusammenarbeit mit der aus Schweden stammenden Stylistin entsteht eine ausgefallene Kollektion mit vielen Dekorationsartikeln.



Bea Åkerlund arbeitete bereits mit Stars wie Madonna, Beyoncé und Lady Gaga zusammen. IKEA wollte wissen, wie sich zwei Jahrzehnte Erfahrung hinter den Kulissen Hollywoods auf eine Kollektion kreativer Einrichtungsdekoration auswirken. Dies war der Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit mit der Mode-Aktivistin. Daraus ist die Kollektion OMEDELBAR entstanden, was so viel wie "unmittelbar" bedeutet.



"Mit der Kollektion OMEDELBAR wollen wir die Individualität feiern und besonders jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit auszudrücken. Bea ist da ein tolles Vorbild. Sie beweist, wie weit man mit harter Arbeit und der festen Überzeugung, dass nichts unmöglich ist, kommen kann. Es macht Spaß, sich zu verkleiden - genauso sollte es mit dem Einrichten sein. Wie Accessoires in der Mode können schon ein paar Statement-Stücke die gesamte Einrichtung aufwerten. Die Kollektion bietet einen kleinen Einblick in Beas Welt - und die ist ziemlich spannend", sagt Karin Gustavsson, Creative Leader bei IKEA of Sweden.



Es ist eine Kollektion aus verspielten und außergewöhnlichen Produkten entstanden, die gängige Stilkonventionen hinterfragt - weniger ist in diesem Fall nicht mehr.



"Für mich ist ein Traum wahr geworden: Durch die Zusammenarbeit mit IKEA und der Kreation einer gemeinsamen Kollektion habe ich die einmalige Chance, meine Vision mit der ganzen Welt zu teilen. Die Möglichkeit Produkte zu entwickeln, die für jedermann zugänglich sind, ist etwas ganz Besonderes für mich", sagt Bea Åkerlund.



Die Schwedin arbeitet als Kostümbildnerin und Stylistin in der Film-, Mode- und Musikindustrie. Sie lebt in Los Angeles und seit Jahren tragen immer wieder bekannte Stars ihre ausgefallene Mode. Die limitierte OMEDELBAR Kollektion wird ab Frühjahr 2018 in den IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sein.



