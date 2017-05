Hamburg - Der politische Sturm in Europa geht allmählich vorüber, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Bei den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich hätten sich entgegen mancher Befürchtungen europafreundliche Kandidaten bzw. Parteien durchgesetzt. Gleichzeitig habe sich der Aufschwung in Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen beschleunigt und auch die Weltkonjunktur helle sich zusehends auf. So lägen in den USA die ISM-Geschäftsklimaindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor weiterhin deutlich im expansiven Bereich und in den Schwellenländern - sehe man von einer Wachstumsverlangsamung in China ab - sei auch ein ordentliches Wachstum zu erwarten. Insgesamt sollte das BIP der Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,5% zulegen, deutlich höher als im vergangenen Jahr (3,1%).

