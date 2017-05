London - Indien befindet sich derzeit an einem interessanten Wendepunkt, da die Regierung proaktiv weitreichende Reformen in Angriff nimmt, die ein langfristiges Wachstum sichern sollen, so die Experten von WisdomTree Europe.Für zwei tragende Säulen der indischen Wirtschaft - den Konsum und die demografische Entwicklung - würden in den Prognosen ermutigende Wachstumsraten genannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...