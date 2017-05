Bremen - Der BLB Global Opportunities Fund (GOF) (ISIN LU1338307660/ WKN A2ACH2) hat sich, wie der Kapitalmarkt, insgesamt positiv entwickelt und ließ die Anleger durch seine niedrigen Schwankungen ruhig schlafen, so Christian Buntrock, Portfoliomanager bei Bremer Landesbank.Nach der Rally zum Jahresende 2016 habe das Fondsmanagement vorsichtiger agiert und die Aktienquote zu 25 Prozent abgesichert. Die Absicherung sei im Verlauf des Januars wieder aufgelöst worden, nachdem sich gezeigt habe, dass sich die positive Entwicklung an den Aktienmärkten fortsetzen würde. Damit sei die Grundlage geschaffen worden, um voll von den steigenden Aktienkursen im ersten Quartal profitieren zu können. Ein wichtiges Argument sei die in vielen Ländern sehr gute makroökonomische Datenlage gewesen. Diese sei vom Fondsmanagement höher gewichtet worden als die Unsicherheit, welche die Märkte von politischer Seite beeinflusse.

