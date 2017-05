BERLIN (Dow Jones)--Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen herrscht bei der SPD im Bund weiterhin Ratlosigkeit. Der SPD-Vorsitzende und Spitzenkandidat Martin Schulz konnte am Montag in Berlin noch keine Antworten geben, wie die Sozialdemokraten im Bundestagswahlkampf wieder Oberwasser gewinnen wollen. Seine Partei beginne jetzt mit dem Programmprozess und der Beratung des Wahlprogramms. Ein Parteitag werde diesen Prozess im Juni abschließen, sagte Schulz.

Darüber hinaus waren im Willy-Brandt-Haus die Durchhalteparolen des Wahlsonntags zu hören, der den Sozialdemokraten den Regierungsverlust an die CDU beschert hatte. Schulz sprach von einem "schweren Moment" für die SPD und lobte die noch amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die "wie eine Löwin in Nordrhein-Westfalen gekämpft" habe.

"Bis zur Bundestagswahl am 24. September haben wir eine lange Wegstrecke, die ist steinig und wird hart werden", sagte Schulz. Aber er und die SPD seien kampferprobt. Er sei zuversichtlich für die Bundestagswahl, "weil wir denken, dass wir das richtige und das bessere Zukunftsprogramm haben".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 05:14 ET (09:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.