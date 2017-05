Wir hatten Sie bereits im Herbst darauf vorbereitet, wer mit wem und wie evtl. zu kombinieren ist. United Internet-Chef Dommermuth wagte den ersten Schritt am Freitag und mit etwas Glück konnten Sie vielleicht noch unserer Empfehlung in der Actien-Börse folgen.14 % Tagesgewinn sind etwas zu viel, aber eine technische Korrektur lässt sich vielleicht noch nutzen. Das Weitere geht nun schrittweise: Die Wette Dt. Telekom hatten wir zuletzt in der Ausgabe 17 deutlich beschrieben. 492 Mio. € Tagesumsatz und 4,9 % Tagesgewinn am Freitag eröffnen nun die bekannte Telekom-Wette rund um T-Mobile. Wir hatten die Markttechnik und das Kursziel bereits angehoben. Doch auch das ist noch nicht alles. Das Jahreshoch für Freenet ist eine logische Folge. Wenn ein Sektor konsolidiert, rückt ein cashflowstarkes Unternehmen wie Freenet mit wenig anspruchsvoller Bewertung bei 63 % Streubesitz und einigen Finanzadressen an Bord sofort in den Fokus!br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus de rheutigen AB-Daily.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info