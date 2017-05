Chur - Inventx plant den Neubau seines Hauptsitzes in Chur. Eine innovative Mehrfachnutzung und die Schaffung von nachhaltigen Mehrwerten sind die Ziele und gleichzeitig Namensgeber für das Projekt «Mehrwerk», welches auf dem Areal «Alter Forstwerkhof» entstehen soll. Das neue Gebäude schafft Raum für mehr als 200 hochdigitalisierte Arbeitsplätze. Das ambitiöse Multifunktionskonzept bietet nebst Büros Platz für Gastronomie, Kultur und eine Kinderbetreuungsstätte. Vorgesehen sind darüber hinaus 11 attraktive Wohneinheiten.

Nach 5 Jahren steten Wachstums mit namhaften Kundenzugängen wie der Clientis-Regionalbankengruppe oder der Swiss Life im Jahr 2016 platzt die Inventx am Hauptsitz in Chur aus allen Nähten. Die Finanzmarkt-Informatikspezialisten planen daher eine Investition von über 30 Millionen in einen neuen Standort, der hinsichtlich Funktionalität, Technologie und Innovation neue Massstäbe setzt. Voraussetzung für den Neubau sind die Annahme der Vorlage «Alter Forstwerkhof: Landabgabe im Baurecht an die Inventx Immobilien AG» durch die Churer Bevölkerung am 21. Mai sowie der Erhalt der definitiven Baubewilligung.

Auf dem Areal Alter Forstwerkhof werden auf einer Parzellenfläche von 2'387 m2 bis zu 200 Arbeitsplätze mit innovativen Büroraum-Konzepten für maximalen Komfort der Mitarbeitenden und unter Nutzung neuester Kommunikations- und Kollaborationstechnologien geschaffen. Beispielsweise sollen Besucher per Videochat empfangen werden, und der Eingangsbereich wird so multifunktional, dass er von einer CoWorkingzone kurzfristig zum Sitzungszimmer oder in einen Konzert- und Ballsaal transformiert werden kann. Ergänzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...