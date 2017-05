Liebe Trader,

Die Papiere des Energieversorgers RWE springen im heutigen Handel nach einem überraschenden Zahlenwerk deutlich an und reihen sich in die Dax-Gewinnerliste ganz oben mit ein. Damit setzt sich auch übergeordnet die Erholungsbewegung seit den Verlaufstiefs von 9,12 Euro aus September 2015 weiter fort, wodurch die Aktie weiter zum seit 2008 bestehenden Abwärtstrend zulegt. Noch ist genügend Aufwärtspotential bis zu dieser markanten Hürde vorhanden und kann kurzfristig über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Kurzfristig rückt jetzt das Hoch aus 2016 bei 16,49 Euro in den Fokus der Anleger, ansonsten sind mittelfristig die Marke, sowie die Tiefs aus 2003 bei 17,60 Euro zu nennen.

Long-Chance:

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus sind weitere Gewinne bis an die Jahreshochs aus 2016 bei 16,49 Euro vorstellbar, ein Ausbruch darüber verschafft die Aktie von RWE weiteres Kurspotential bis zur maßgeblichen Trendlinie um 17,60 Euro. Über entspreche Long-Positionen können Anleger daher an eine Fortsetzung der Erholungsbewegung partizipieren und noch satte Gewinne einfahren. Das Stop-Niveau sollte sich jedoch noch unterhalb der Marke von glatt 15,00 Euro einreihen, darunter ist nämlich mit einem Kursrückgang um 1,00 Euro auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei 14,03 Euro zu rechnen. Allerdings versüsst das aktuell vorgelegte Zahlenwerk mit einem deutlich geringeren Verlust als bisher angenommen eine Kaufentscheidung für Anleger, was auf kurzfristiger Basis durchaus auf der Oberseite gut handelbar ist.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 16,00 Euro

Kursziel: 17,60 Euro

Stopp: < 15,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,00 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



RWE AG St., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 16,00 Euro; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

