NEW YORK (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Halbleiterkonzerns Infineon laufen nach Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs immer besser. Sowohl die Auto- als auch die Industriesparte der Münchener seien viel verheißend, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Montag. Er hob seine Gewinnerwartungen an und empfiehlt die Aktie nun zum Kauf. Das Kursziel setzte er um 3 auf 22 Euro hoch und sieht damit aktuell noch ein Potenzial von mehr als 13 Prozent.

Am Markt würden das kurz- und auch das langfristige Wachstumspotenzial und der Unternehmenswert angesichts der laufenden Branchenkonsolidierung unterschätzt, schrieb er. Einerseits werde nicht hoch genug eingeschätzt, wie stark Infineon auf die aktuell am schnellsten wachsenden Halbleiter-Bereiche, das automatisierte Fahren und Elektromobilität, ausgerichtet sei. Andererseits verwies Duval auf die Fortschritte von Infineon bei der Serienfertigung von Hochleistungschips auf 300-mm-Dünnwafern. Hier sei Infineon einzigartig und die Konkurrenz dürfte es schwer haben aufzuholen.

Mit einer erwarteten jährlichen durchschnittlichen Umsatzwachstumsrate von 8 Prozent von 2016 bis 2021 übertreffe Infineon das Wachstum des globalen Halbleitermarktes von etwa 4 bis 5 Prozent. Zudem rechnet Duval auch mit einer überdurchschnittlichen Rentabilitätsentwicklung. Mit seiner Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis bis 2018/17 liegt er außerdem über den durchschnittlichen Markterwartungen und rechnet auch daher mit einer weiteren Neubewertung der Infineon-Aktie. Zudem verwies der Experte auf die laufenden Übernahmeaktivitäten im Halbleitermarkt.

Bei Aktien mit der Einstufung "Buy" rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial./ck/mis/zb

