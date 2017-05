Nach der jüngsten Aufwärts-Rallye hat sich die QSC-Aktie auf hohem Niveau stabilisiert. Heute kostet ein Anteilsschein in der Spitze 1,92 Euro. Damit rückt das 52-Wochen-Hoch bei 2,19 Euro vom 26. September allmählich in greifbare Nähe. Ebenfalls in greifbare Nähe rückt der Turnaround in die Gewinnzone. Wie das jüngste Zahlenwerk zeigt, erwirtschaftete QSC bereits im ersten...

Den vollständigen Artikel lesen ...