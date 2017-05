Genf (awp) - Lombard Odier Investment Managers hat Samira Sadik Dadi per 1. Mai 2017 zur neuen Leitern des Drittvertriebs in der französischsprachigen Schweiz ernannt. Sadik Dadi verfüge insgesamt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Fondsvertrieb, teilte die Asset-Management-Gesellschaft der Genfer Privatbank am Montag ...

