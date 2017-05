FMW-Redaktion

Ist die Wende nahe bei den Edelmetallen Gold und Silber? In den letzen Wochen war es kontinuierlich bergab gegangen mit den Preisen für Gold und Silber, am Freitag dann nach den schwachen US-Verbraucherpresien, eine erste Erholung:

(Silber)

(Gold)

Gold und Silber waren wie viele Rohstoffe unter Druck, einerseits aus Sorge um einen Konjunkturabschwung Chinas, andererseits wegen der Befürchtung, die Fed würde die Zinsen doch schneller anheben. Seit letzten Freitag, als die US-Verbraucherpreise in der Kernrate erstmals seit Monaten zum Vorjahresmonat wieder unter die 2%-Marke gefallen waren, könnte sich das "Narrativ" nun ändern: was, wenn die US-Konjunkturdaten weiter Schwäche zeigen und die Fed dann doch nicht noch mindestens zweimal in diesem Jahr die Zinsen anhebt, wie sie es laut eigenen Aussagen vorhat? Die Fed Fund Futures jedenfalls preisten eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung im Juni ein: vor den Daten noch 88%, nach den Daten nur noch 72%.

Auch aufgrund der Positionierungen am Futures-Markt könnte also der Boden bei Gold und Silber bereits gefunden worden sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...