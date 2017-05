Nach einer einjährigen Vorlaufzeit wählte eine unabhängige Jury die 110 besten Unternehmen in 11 Kategorien, darunter der Elite Award für die Wachstumsstrategie des Jahres. Bei der Abschlussgala, die am 4. Mai in Dubrovnik stattfand, wurde Nice Label unter die zehn dynamischsten und vielversprechendsten Unternehmen gewählt, nicht zuletzt aufgrund seiner Verkörperung der Kernwerte der European Business Awards: Erfolg, Innovation und Ethik sowie eine internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...