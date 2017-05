München (ots) - Durchschnittliche Verweildauer von DACH-CEOs steigt auf 7,8 Jahre / Weltweit immer mehr CEO-Wechsel aufgrund ethischer Verstöße / Baustelle Diversität: 97% der neuen CEOs in der DACH-Region Männer / Internationalität und Doktortitel verlieren an Bedeutung



Nach einer vergleichsweise starken CEO-Volatilität im Jahr 2015 (16,7% neu besetzte CEO-Posten) kehrte 2016 wieder mehr Kontinuität auf den Chefsesseln der 300 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein: Lediglich 12,7% der CEO-Posten wurden im vergangenen Jahr neu besetzt. Damit wies die DACH-Region auch im internationalen Vergleich die niedrigste Fluktuationsrate an der Unternehmensspitze auf. Zudem stieg die durchschnittliche Verweildauer im deutschsprachigen Raum von 6,6 Jahren im Jahr 2015 auf 7,8 Jahre. Weltweit mussten 14,9% der CEOs der 2.500 größten börsennotierten Unternehmen ihren Posten räumen. Als besonders unbeständig erwiesen sich die Schwellenländer Brasilien, Russland und Indien mit einer Fluktuationsrate von 17,2%. Das sind einige der zentralen Ergebnisse der "2016 CEO Success Study" von Strategy&, PwCs Strategieberatung. Die Studie, die bereits in ihrer 16. Ausgabe erscheint, untersucht die Veränderungen an der Spitze der 2.500 größten börsennotierten Unternehmen weltweit.



Die niedrige Fluktuation in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist vor allem auf einen starken Rückgang der außerordentlichen Vertragsbeendigungen, beispielsweise aufgrund von schlechter wirtschaftlicher Performance, zurückzuführen: Während vorzeitige Demissionen 2015 noch knapp ein Drittel (31,7%) der CEO-Wechsel ausmachten, waren sie 2016 nur noch bei 18,1% der Fälle die Ursache. 68,5% der neu ernannten Vorstandsvorsitzenden gingen 2016 auf regulär auslaufende Verträge oder eine festgelegte Altersobergrenze zurück. In 13,4% der Fälle lagen Fusionen bzw. Aufkäufe von Unternehmen zugrunde. "Trotz vieler externer Unsicherheitsfaktoren herrscht in den Vorstandsetagen im deutschsprachigen Raum wieder mehr Stabilität. Vor allem bei vielen großen DAX-Unternehmen fanden 2016 geplante Wechsel statt. Zudem belegen unsere Studienergebnisse, dass die DACH-Aufsichtsräte den langfristigen Aufbau interner Kandidaten für die CEO-Nachfolge strategisch planen und erfolgreich praktizieren. So wurden im vergangenen Jahr gerade einmal 25% der neuen Vorstandsvorsitzenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz extern rekrutiert - 2015 waren es noch 36%", kommentiert Dr. Peter Gassmann, Deutschlandchef und Sprecher der Geschäftsführung bei Strategy&.



Moralische Fehltritte werden CEOs international häufiger zum Verhängnis



Mit Blick auf die weltweiten CEO-Wechsel deckt die "2016 CEO Success Study" einen massiven Anstieg außerplanmäßiger CEO-Demissionen aufgrund ethischer Verfehlungen in den letzten Jahren auf. Während im Zeitraum zwischen 2007 und 2011 3,9% der CEOs ihren Posten wegen entsprechender Fehltritte räumen mussten, waren es in den Jahren zwischen 2012 und 2016 bereits 5,3%, was einem Zuwachs von mehr als einem Drittel (36%) entspricht. In Westeuropa stieg der Anteil der wegen ethischer Verfehlungen vorzeitig entlassenen CEOs von 4,2% (2007-2011) sogar um 41% auf 5,9% (2012-2016). "Unsere Datenanalyse gibt keinen Aufschluss darüber, ob Führungskräfte heute tatsächlich mehr moralische Fehlentscheidungen treffen als früher oder ob diese schlicht verstärkt geahndet werden. Basierend auf den Erfahrungen aus unserer langjährigen Zusammenarbeit mit hunderten von Unternehmen weltweit gehen wir nicht von einer allgemeinen Verschlechterung des Verhaltens aus. Vielmehr hat sich das Umfeld geändert, in dem CEOs agieren. Da ist die Öffentlichkeit, die Vorstandsvorsitzende spätestens seit der Finanzkrise viel kritischer beobachtet, was mittelfristig auch zu einer Verschärfung der Regularien führt, die für CEOs gelten. Die Vernetzung über digitale Kommunikationsmittel tut ihr Übriges, um eine Verfehlung zum einen etwa über eine belastende E-Mail klar zu dokumentieren und sie zum anderen in Echtzeit weltweit publik zu machen", erläutert Peter Gassmann.



Männer dominieren die DACH-Vorstandsetagen



Trotz des zunehmenden politischen Drucks bleiben die Führungsetagen der untersuchten Unternehmen meist eine reine Männerdomäne. So lag der Frauenanteil unter den in der DACH-Region 2016 neu angetretenen CEOs mit 3,0% sogar unter dem globalen Schnitt (3,6%), womit das Ziel einer stärkeren Geschlechterdiversität an der Spitze der Unternehmen erneut massiv verfehlt wurde. Besonders im Regionenvergleich zeigt sich, dass der deutschsprachige Raum in diesem Bereich weit hinterherhinkt. So wurden 2016 etwa in den USA und Kanada bereits 5,7% weibliche CEOs berufen, der höchste Anteil aller Weltregionen.



Internationalität nur im Lebenslauf - Doktortitel verliert an Bedeutung



Die neuen CEOs in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügen mit einem Anteil von 57% mehr als doppelt so häufig über internationale Arbeitserfahrung als der globale Schnitt. Dort steht bei gerade einmal 24% der 2016 neu berufenen CEOs eine Karrierestation im Ausland im Lebenslauf. Mit einem Anteil von 68% stammt jedoch die überwiegende Mehrheit der DACH-CEOs auch weiterhin aus dem Land ihres jeweiligen Unternehmens. 29% kommen aus einem anderen Land derselben Weltregion und nur 4% der neuen DACH-CEOs stammen aus einer anderen Weltregion als das von ihnen geleitete Unternehmen. Der Doktortitel spielt als Qualifikationskriterium für neu berufene CEOs vor allem in Deutschland offenbar eine immer geringere Rolle. Lag die Promotionsquote 2014 noch bei 27%, so verfügten 2016 nur noch 8% der neu berufenen Vorstandsvorsitzenden über einen entsprechenden Titel.



OTS: Strategy& newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44015 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44015.rss2



Pressekontakt: Meike Hegge Senior Manager Marketing & Comms PwC Strategy& (Germany) GmbH meike.hegge@strategyand.de.pwc.com T: +49 89 545 25 644