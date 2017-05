Bonn (ots) - Wer sein eigenes Haus baut, will seinen eigenen Stil darin wiederfinden. Klar, dass letztendlich auch die Garage mit dem Haus eine optische Einheit bilden sollte. Viele Bauherren glauben, das gelingt nur mit einer gemauerten Garage. Doch individuelles Design geht auch mit wesentlich weniger Aufwand und Kosten.



Geringer Koordinationsaufwand - geringe Kosten



Bis zu 13 Gewerke müssen bei einer gemauerten Garage koordiniert werden. Das kostet Zeit, Geld und Nerven - und in der Bauphase hat man meist nichts davon im Überfluss. Gut, dass es auch eine einfachere und günstigere Lösung gibt: die Betonfertiggarage. "Mit ihr hat man nur ein Gewerk und einen Ansprechpartner, was die Organisation auf der Baustelle erheblich erleichtert", erklärt Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. "Ebenso unkompliziert ist die Aufstellung, die oft schon innerhalb nur einer Stunde abgeschlossen ist."



Das alles sorgt bereits für überschaubare Kosten im Vergleich zur gemauerten Garage. "Aber auch bei der Anschaffung hat die Betonfertiggarage aufgrund ihrer industriellen Herstellung einen klaren Preisvorteil", so Heimrich. Günstig und schnell heißt in diesem Fall aber weder billig noch schnelllebig. Ganz im Gegenteil: Der feste Stahlbeton bietet höchste Stabilität und Langlebigkeit. Ein großer Vorteil zum Beispiel gegenüber einer Stahl- oder Blechgarage. Und verglichen mit der gemauerten Variante profitiert man bei der Betonfertiggarage dank schlanker Wände von einem enormen Platzgewinn von bis zu mehr als 30 Zentimetern im Innenraum.



Hohe Maßflexibiltät - hohe Gestaltungsfreiheit



Gleichzeitig ist der Baustoff Beton so flexibel, dass die Garage in ihren Maßen, in ihrer Form und in ihrem Erscheinungsbild ganz individuell auf die Bedürfnisse ihres Nutzers und die Art der beabsichtigten Nutzung abgestimmt werden kann. Ob familienfreundliche Großraumgarage oder preisgekrönte Designergarage - was hinsichtlich der Gestaltung alles möglich ist, zeigt die Garagengalerie der Fachvereinigung Betonfertiggaragen unter www.garagen-galerie.de



Welche Vorteile eine Betonfertiggarage sonst noch zu bieten hat, können interessierte Bauherren interaktiv auf dem iPad entdecken - mit der kostenlosen Garagen-App "FB Magazin" der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V., erhältlich im App Store.



Mehr Informationen direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.de



OTS: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52763.rss2



Pressekontakt: Stiehl/Over GmbH Frau Tanja Wesner +49.541.35848.25 tw@stiehlover.com