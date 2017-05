Wien - Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China deuten auf eine beginnende Abschwächung der Konjunkturdynamik hin, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Die Einkaufsmanagerindices sowohl für das Produzierende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor seien spürbar zurückgegangen. Sie lägen gleichwohl noch immer im expansiven Bereich und würden ein zwar schwächeres, aber noch immer klar positives Wirtschaftswachstum signalisieren. Nachdem Chinas Volkswirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres stärker expandiert habe als erwartet (+6,9% Jahresrate), würde auch im Falle einer moderaten Abschwächung in den kommenden Quartalen das Wachstumsziel der Pekinger Führung von 6 bis 6,5% noch nicht in Gefahr geraten. Angesichts dessen würden die Behörden nun offenbar ein weiteres Mal versuchen, mögliche Risikoquellen im Finanzsystem einzudämmen, vor allem im Schattenbanksektor.

