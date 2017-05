Wien - Vier Monate sind vorüber - und in jedem davon legten die Vermögenswerte von Schwellenländern zu: Aktien, Währungen und Anleihen, sowohl in Hartwährung als auch in lokalen Währungen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Ein Phänomen, das es seit 2002 nicht mehr gegeben habe! Die Aktienmärkte der Schwellenländer würden sich in ihrer Gesamtheit dabei weiterhin rund doppelt so stark zeigen wie die Aktienmärkte der Industrienationen. Besonders kräftig seien im April die Aktienkurse in Polen, Griechenland und der Türkei gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...