Hamburg - Die Ölmärkte konnten das zu Jahresbeginn erreichte Preisniveau nicht mit in das zweite Quartal nehmen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Nach einem kurzen Schwächeanfall Mitte März und einer zwischenzeitlichen Erholung hätten die Preise für den wichtigen Rohstoff in der vergangenen Woche regelrecht zu kapitulieren gedroht. Mittlerweile würden die Preise für die Nordseesorte Brent wieder oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 50 US-Dollar/Barrel notieren. Damit aber nicht genug. In den kommenden Wochen sei mit weiteren Preisanstiegen in Richtung 55 US-Dollar/Barrel zu rechnen. Denn die OPEC-Staaten und Russland würden sich auf der am 25. Mai stattfindenden halbjährlichen Sitzung in Wien mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Verlängerung der Produktionskürzungen verständigen. Auch beim Abbau der Lagerbestände würden die Analysten Fortschritte sehen und glauben, dass die Ölmärkte - gemessen an dem Angebot und der Nachfrage nahezu im Gleichgewicht seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...