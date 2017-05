Berlin/Bonn (ots) - Nach der Wahlniederlage in Düsseldorf hat in der Bundes-SPD die Analyse und Fehlersuche begonnen. "Wir haben inhaltliche Dynamik verloren, weil wir uns in den letzten Wochen auf der Bundesebene zu sehr zurückgenommen haben", begründete der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel im Fernsehsender phoenix das für die SPD historisch schlechte Ergebnis in Nordrhein-Westfalen. Dies müsse die Partei in den kommenden Wochen rasch ändern und schauen, "wie wir das schnell reparieren".



Auch SPD-Generalsekretärin Katarina Barley zeigt sich überzeugt, dass die SPD nun stärker auf Angriff setzen müsse. "Wir müssen unsere Themen jetzt ganz stark nach vorne stellen", so Barley.



