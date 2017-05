Sahen sich noch vor wenigen Jahren einige Heizungshersteller bemüßigt, auch ein paar Wärmepumpen in ihr Portfolio aufzunehmen, so werden diese heute zum Wachstumstreiber der Branche. Einen richtigen Knaller gab es diesbezüglich auf der Pressekonferenz von Vaillant auf der diesjährigen ISH in Frankfurt am Main. Quasi im gleichen Atemzug wurde bekannt, dass man Lieferprobleme bei der Wärmepumpe endlich im Griff hat und diese jetzt voll lieferfähig ist aber andererseits alle Aktivitäten zur Markteinführung der Heizungs-Brennstoffzelle auf Eis legt. Eindeutigere Signale zur aktuellen Marktentwicklung konnte man kaum bekommen.

Vaillant präsentierte dann auch gleich eine ganze Reihe von Wärmepumpen-Innovationen. So wurde z. B. die wandhängende Wärmepumpe »Geotherm« mit 3?kW Heizleistung vorgestellt (Bild?1). Die Neuentwicklung empfiehlt sich für den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhäusern sowie zur energetischen Sanierung von Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten, die über Flächenheizungen verfügen. Die Wärmepumpe kann mit Warmwasserspeichern, Hydraulikstationen sowie allen Brennwertgeräten des Herstellers kombiniert werden.

Invertergeregelte Luftwärmepumpen

Eine innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpenserie zum Heizen und Kühlen mit Leistungsregelung hat Stiebel Eltron entwickelt (Bild?2). Die invertergeregelte Maschine passt sich jeweils dem Wärmebedarf des Hauses an. Die Innenaufstellung sorgt dafür, dass die Geräuschentwicklung im Außenbereich deutlich reduziert wird. Die spezielle Luftführung und die schallabsorbierenden Luftschläuche reduzieren den Geräuschpegel zusätzlich. Vorkonfektionierte Luftschläuche mit Schnellanschlüssen helfen bei der zügigen Installation.

In der klassischen Variante ist eine flexible Luftführung nach oben vorgesehen. Bei der kompakten Variante ist ein Lüftungsmodul aufgesetzt, das einerseits den Luftanschluss seitlich oder nach hinten ermöglicht und andererseits die Schallemissionen im Außenbereich weiter reduziert. Die WPL 09 bietet eine Heizleistung von 4,2?kW, die größere Variante 8,3?kW (jeweils bei A-7/W35).

Mit der WPL 19/24 stellten die Holzmindener eine weitere leistungsgeregelte Geräteserie vor, die speziell für die Modernisierung konzipiert wurde und sowohl für die Innen- als auch die Außenaufstellung geeignet ist. Die hier eingesetzte Dampf- und NassdampfZwischeneinspritzung sorgt dafür, dass einerseits temporär auch hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 65?°C ganzjährig erreicht werden können, andererseits steigt mit abnehmender Außentemperatur die zur Verfügung stehende Heizleistung. Die WPL 19 stellt bei A-7/W35 9,90?kW Heizleistung zur Verfügung, bei der WPL 24 sind es 13,45?kW bei A-7/W35. Bei der Innenaufstellung gibt es eine Variante, bei der das Luftführungsmodul mit vorinstallierten Luftschläuchen am Luftein- und -austritt sowie Regler und hydraulische ...

