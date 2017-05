München (ots) -



Im Zuge der Ausweitung des Konzepts Restaurant der Zukunft entwickelt McDonald's Deutschland sein Produktangebot in allen Aspekten kontinuierlich weiter. Dabei immer im Zentrum - der Wunsch der Gäste. In dem Zusammenhang werden bisher bestehende Grenzen aufgebrochen und neu definiert. So sind im Restaurant der Zukunft ab sofort ausgewählte Burger und ein Frühstücksprodukt den ganzen Tag erhältlich.



Durch das neue Küchensystem im McDonald's Restaurant der Zukunft ist es jetzt leichter möglich bisher bestehende Grenzen aufzubrechen. McDonald's Fans können hier ab sofort alle "Basics"-Produkte wie beispielsweise den Cheeseburger auch zur Frühstückszeit bestellen. "Damit wird ein lang erwarteter Gästewunsch umgesetzt, der in der Vergangenheit immer wieder an uns herangetragen wurde. Wir beweisen einmal mehr, dass wir unseren Gästen wirklich zuhören und ihnen geben, was sie wirklich wollen.", so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland. Außerdem wird das beliebte Frühstücksprodukt, der McMuffin Bacon & Egg, in das "Basics"-Angebot mit aufgenommen und ist somit in den Restaurants der Zukunft ebenfalls den ganzen Tag erhältlich. Damit definiert McDonald's Deutschland sein Produktangebot in allen Aspekten neu.



Neuer Gourmet-Burger und mehr Individualisierungsmöglichkeit



Ein aktueller Food-Trend wird bei der Gourmet-Linie THE SIGNATURE COLLECTION aufgegriffen. So wird der neue Burger "Bacon & Egg" zusätzlich zu dem extra dicken Patty aus Rindfleisch, das zu 100 % aus Deutschland kommt, mit einem frisch zubereiteten Spiegelei nach McDonald's Art garniert. Dieses so genannte Round Egg findet sich ab sofort auch als zusätzliche Wahl-Zutat für die Individualisierungsplattform "Mc YOUR OWN" wieder. Neben Klassikern wie Big Mac oder Royal TS kann hier jetzt auch der beliebte Big Tasty Bacon angepasst werden - z. B. mit Extra-Sauce oder Ei und Bacon.



Hintergrund: McDonald's Restaurant der Zukunft



Im vergangenen Jahr hat McDonald's Deutschland mit dem flächendeckenden Umbau seiner Restaurants begonnen. Bis Ende 2019 wird die Mehrzahl der Restaurants in Deutschland umgerüstet sein. Als Vorbild dient der Flagship-Store im Terminal 2 des Frankfurter Flughafens, mit dem das Konzept zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Zu dem Konzept Restaurant der Zukunft gehören neben einem modernen Design, zusätzlichen Spielmöglichkeiten für Kinder und digitaler Angebote auch ein überarbeitetes Küchen- und Bestellsystem sowie der Tischservice. Aktuell sind bundesweit bereits über 300 Restaurants entsprechend umgerüstet, bis Ende 2017 sollen es mehr als 550 Restaurants sein.



