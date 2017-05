FRANKFURT (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme durch United Internet hat den Drillisch-Aktien auch zum Start in die neue Woche Fügel verliehen. Die Papiere des Mobilfunkunternehmens stiegen auf ein Rekordhoch von 56,17 Euro. Am Mittag zählten sie mit einem Plus von 2,73 Prozent auf 55,64 Euro zu den Favoriten im Technologiewerte-Index TecDax . Seit der Ankündigung der Übernahme durch United Internet stieg der Börsenwert des Unternehmens um knapp 15 Prozent auf etwas mehr als drei Milliarden Euro.

Bereits am Freitag hatten die Anleger begeistert auf die angekündigte Übernahme von Drillisch durch den Internet- und Telekomkonzern United Internet reagiert: Der Kurs war um mehr als 11 Prozent nach oben geschnellt. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will eine starke vierte Kraft im deutschen Markt schmieden.

Die Aktien von United Internet konnten indes nicht an ihr Kursplus von fast 14 Prozent vom Freitag anknüpfen. Sie fielen am Montag um 1,00 Prozent auf 48,205 Euro. Hier überschatteten am Freitagabend vorgelegte Zahlen für das erste Quartal das Bild etwas. Seit der Anküdigung der Übernahme stieg der Börsenwert des TecDax-Schwergewichts aber immer noch um fast 13 Prozent oder 1,1 Milliarden Euro auf etwas mehr als 9,8 Milliarden Euro.

Das Unternehmen war dabei mäßig ins Jahr gestartet: Der Umsatz legte nur leicht zu, und auch beim operativen Ergebnis schnitt es nicht so gut ab wie gedacht. Analyst Maurice Patrick von der britischen Bank Barclays bezeichnete die Resultate dennoch als solide.

Der Experte traut den Aktien denn auch noch Einiges zu. Er nannte in einer Studie vom Montag ein neues Kursziel von 55 Euro und stufte sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch. Er sieht durch den Drillisch-Kauf die Möglichkeit hoher Einsparungen. Zudem könne der Konzern dann wie ein Netzbetreiber agieren./mis/zb

ISIN DE0005545503 DE0005089031

